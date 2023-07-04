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  4. Минус конкурент для Мудрика? Милан близок к подписанию вингера Челси
Италия
04 июля 2023, 16:49 |
1098
0

Минус конкурент для Мудрика? Милан близок к подписанию вингера Челси

Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Италии

04 июля 2023, 16:49 |
1098
0
Минус конкурент для Мудрика? Милан близок к подписанию вингера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

За последние дни «Милан» заметно продвинулся в переговорах по поводу трансфера вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает журналист Лука Манинетти.

По его информации, расстояние между запросом «Челси» и предложением «Милана» сейчас составляет 4-5 миллионов евро. В ближайшие дни «Милан» представит новое предложение.

В последние дни перехватить Пулишича пытался «Лион», чья пропозиция для «Челси» была более финансово выгодной. Однако сам 24-летний американец отказался переходить во французский клуб.

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Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Кристиан Пулишич Милан Челси трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Лион
Источник Twitter
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