Минус конкурент для Мудрика? Милан близок к подписанию вингера Челси

За последние дни «Милан» заметно продвинулся в переговорах по поводу трансфера вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает журналист Лука Манинетти.

По его информации, расстояние между запросом «Челси» и предложением «Милана» сейчас составляет 4-5 миллионов евро. В ближайшие дни «Милан» представит новое предложение.

В последние дни перехватить Пулишича пытался «Лион», чья пропозиция для «Челси» была более финансово выгодной. Однако сам 24-летний американец отказался переходить во французский клуб.