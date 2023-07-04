Минус конкурент для Мудрика? Милан близок к подписанию вингера Челси
Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Италии
За последние дни «Милан» заметно продвинулся в переговорах по поводу трансфера вингера «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает журналист Лука Манинетти.
По его информации, расстояние между запросом «Челси» и предложением «Милана» сейчас составляет 4-5 миллионов евро. В ближайшие дни «Милан» представит новое предложение.
В последние дни перехватить Пулишича пытался «Лион», чья пропозиция для «Челси» была более финансово выгодной. Однако сам 24-летний американец отказался переходить во французский клуб.
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