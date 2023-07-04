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  4. ВИДЕО. Малиновский поучаствовал в презентации формы Марселя
Франция
04 июля 2023, 16:24 |
647
0

ВИДЕО. Малиновский поучаствовал в презентации формы Марселя

Клуб показал три новых комплекта формы

04 июля 2023, 16:24 |
647
0
ВИДЕО. Малиновский поучаствовал в презентации формы Марселя
ФК Марсель

«Марсель» провел официальную презентацию трех комплектов формы на следующий сезон. В ней принял участие и украинский полузащитник команды Руслан Малиновский.

Домашний и выездной комплекты «Марселя» выполнены в привычных белом и голубом цветах. Третий комплект – серо-черный:

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Марсель игровая форма фото Руслан Малиновский
Источник ФК Марсель
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