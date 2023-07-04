ВИДЕО. Малиновский поучаствовал в презентации формы Марселя

«Марсель» провел официальную презентацию трех комплектов формы на следующий сезон. В ней принял участие и украинский полузащитник команды Руслан Малиновский.

Домашний и выездной комплекты «Марселя» выполнены в привычных белом и голубом цветах. Третий комплект – серо-черный: