Франция04 июля 2023, 16:24 |
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ВИДЕО. Малиновский поучаствовал в презентации формы Марселя
Клуб показал три новых комплекта формы
04 июля 2023, 16:24 |
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«Марсель» провел официальную презентацию трех комплектов формы на следующий сезон. В ней принял участие и украинский полузащитник команды Руслан Малиновский.
Домашний и выездной комплекты «Марселя» выполнены в привычных белом и голубом цветах. Третий комплект – серо-черный:
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