В Серии А будут публиковать переговоры арбитров VAR

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил о том, что с нового сезона Серии А переговоры главного рефери с арбитрами VAR будут публиковаться на каналах стриминговой платформы DAZN.

Публиковаться будут переговоры арбитров по поводу самых спорных и резонансных эпизодов тура на следующий день после завершения тура. Гравина заявил, что это связано с желанием сделать работу арбитров более прозрачной и снизить уровень критики в адрес судейского корпуса.