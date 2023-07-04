Италия04 июля 2023, 15:46 | Обновлено 04 июля 2023, 15:47
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В Серии А будут публиковать переговоры арбитров VAR
Нововведение вступит в силу с нового сезона
04 июля 2023, 15:46 | Обновлено 04 июля 2023, 15:47
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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил о том, что с нового сезона Серии А переговоры главного рефери с арбитрами VAR будут публиковаться на каналах стриминговой платформы DAZN.
Публиковаться будут переговоры арбитров по поводу самых спорных и резонансных эпизодов тура на следующий день после завершения тура. Гравина заявил, что это связано с желанием сделать работу арбитров более прозрачной и снизить уровень критики в адрес судейского корпуса.
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