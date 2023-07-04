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Италия
04 июля 2023, 15:46 | Обновлено 04 июля 2023, 15:47
139
0

В Серии А будут публиковать переговоры арбитров VAR

Нововведение вступит в силу с нового сезона

04 июля 2023, 15:46 | Обновлено 04 июля 2023, 15:47
139
0
В Серии А будут публиковать переговоры арбитров VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил о том, что с нового сезона Серии А переговоры главного рефери с арбитрами VAR будут публиковаться на каналах стриминговой платформы DAZN.

Публиковаться будут переговоры арбитров по поводу самых спорных и резонансных эпизодов тура на следующий день после завершения тура. Гравина заявил, что это связано с желанием сделать работу арбитров более прозрачной и снизить уровень критики в адрес судейского корпуса.

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Серия A VAR Федерация футбола Италии Габриэле Гравина судейство
Источник Corriere della Sera
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