НЕМЧАНИНОВ: «Минай не боролся за выживание в УПЛ благодаря работе Шарана»

В прошлом сезоне футболисты «Миная» стали нарушителями спокойствия, впервые финишировав восьмыми в украинском элитном дивизионе.

В беседе с корреспондентом Sport.ua один из лидеров команды 33-летний универсал Дмитрий Немчанинов поделился своими впечатлениями от хода событий в последнем чемпионате УПЛ, оценил шансы закарпатцев в новом сезоне.

– Когда в августе прошлого года я подписывал контракт с «Минаем», то дал себе слово сделать все, чтобы команда не была в зоне вылета. Поверьте, борьба за выживание – очень неприятная штука. И хотя сначала хватало горе-экспертов, которые утверждали, что «Минай» – главный претендент, чтобы потерять «прописку» в классе сильнейших, постепенно мы своей игрой заставили их внести коррективы в прогнозы.

– И что стало залогом такого успешного выступления?

– Прежде всего, квалифицированная работа тренерского штаба во главе с Владимиром Шараном, которому удалось сплотить коллектив единомышленников. Следует отдать должное Богдановичу и за то, что он знал сильные стороны подопечных и заботился, чтобы они были максимально полезными для команды. «Минай», действительно, брал свое командой.

– Если в «Минае» все было так хорошо, то почему в межсезонье его ряды снова покинула большая группа игроков?

– Следует уточнить, что у всех закончились контракты. Олег Горин принял приглашение перейти в более именитый «Днепр-1», некоторым не хватало игровой практики и решили трудоустроиться в других командах, а игра некоторых не устраивала уже Шарана. Знаете, в такой ротации я не вижу ничего плохого, конечно, при условии, что главный тренер знает чего хочет и находит достойную замену.

Помнится, в одной из моих предыдущих команд, «Олимпике», также часто менялись тренеры, футболисты, но клубное руководство всегда находило выход из этой непростой ситуации. Убежден, что и Шаран уже все учел и с кадровым вопросом проблем не будет. Сейчас из большой группы потенциальных новичков на просмотре осталось пятеро, думаю, что именно с ними вскоре подпишут контракты и они помогут «Минаю».

– А Егор Твердохлеб еще тренируется с «Минаем»?

– Да. Следует сказать, что «Минай» в своей селекционной работе может рассчитывать преимущественно на свободных агентов и молодых игроков не из самых сильных перволиговых клубов. Однако это не пугает Шарана, который быстро находит с ними общий язык и они под его руководством добавляют. Вот и Твердохлеб пришел из «Горняка-Спорт», команда в него поверила, он с каждым матчем действовал все качественнее и оказался в поле зрения скаутов более именитых клубов. Если предложенная ими сумма отступных устроит «Минай», то Егор покинет команду. Такова футбольная жизнь.

– Если в прошлом сезоне предрекали роль неудачников не только «Минаю», но и еще 3-4 участникам, то, складывается впечатление, что в новом чемпионате таких явных аутсайдеров не будет.

– Согласен. Где-то хорошо, что вылетел «Львов» (улыбается). Очень неудобный для «Миная» соперник. В прошлом сезоне в поединках с ним должны были набирать четыре очка, а в итоге, оба матча проиграли. Похожая история и с «Ингульцом». Как видите, могли замахнуться на еще более высокое место, чем восьмое.

Действительно, УПЛ пополнили опасные новички. «Полесье» просто поражает своей агрессивностью на трансферном рынке, старается не отставать и «ЛНЗ». Так что можно ожидать острой конкуренции на всех «этажах» турнирной таблицы. Конечно, от этого только выиграет украинский футбол.

У меня с «Минаем» контракт еще на год и надеюсь, что совместными усилиями позаботимся, чтобы выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.