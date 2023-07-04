УЕФА наложил на Рому 5-миллионный штраф

Европейский футбольный союз принял решение оштрафовать римскую «Рому» на 5 млн евро.

Римляне обвиняются в нарушении правила финансового фэйр-плей. Они якобы не смогли до 30 июня этого года достичь прироста капитала в размере более 28 млн евро.

Сообщается, что «Роме» грозили более серьезные санкции, в частности – отстранение от еврокубков и штраф до 50 млн евро.

Напомним, «Рома» в предыдущем чемпионате Италии заняла 6-е место и играла в финале Лиги Европы, где уступила испанской «Севилье» (1:2).