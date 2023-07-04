Италия04 июля 2023, 11:58 |
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УЕФА наложил на Рому 5-миллионный штраф
Римский клуб уличен в нарушении финансового фэйр-плей
04 июля 2023, 11:58 |
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Европейский футбольный союз принял решение оштрафовать римскую «Рому» на 5 млн евро.
Римляне обвиняются в нарушении правила финансового фэйр-плей. Они якобы не смогли до 30 июня этого года достичь прироста капитала в размере более 28 млн евро.
Сообщается, что «Роме» грозили более серьезные санкции, в частности – отстранение от еврокубков и штраф до 50 млн евро.
Напомним, «Рома» в предыдущем чемпионате Италии заняла 6-е место и играла в финале Лиги Европы, где уступила испанской «Севилье» (1:2).
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