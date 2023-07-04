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Испания
04 июля 2023, 11:07 | Обновлено 04 июля 2023, 11:15
728
1

Дочь Это′о требует для отца тюремного заключения

Девушка хочет алименты

04 июля 2023, 11:07 | Обновлено 04 июля 2023, 11:15
728
1
Дочь Это′о требует для отца тюремного заключения
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Это'о

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самюэль Это′о в феврале 2022 года признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью. Решение об этом было принято после четырех лет судебных разбирательств.

Суд обязал бывшего футболиста выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц.

Сейчас адвокат Фернандо Осуна, которые представляет интересы До Росарио Ньевес, утверждает, что Самюэль задолжал его клиентке 90 тыс евро

Эрика требует приговорить Это’о к году тюремного заключения. Ее претензии рассмотрит суд в Мадриде.

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Источник Mundo Deportivo
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Кепа Ларисабродяга
прикольную шмару родил))
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