Дочь Это′о требует для отца тюремного заключения

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна Самюэль Это′о в феврале 2022 года признал Эрику До Росарио Ньевес своей дочерью. Решение об этом было принято после четырех лет судебных разбирательств.

Суд обязал бывшего футболиста выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц.

Сейчас адвокат Фернандо Осуна, которые представляет интересы До Росарио Ньевес, утверждает, что Самюэль задолжал его клиентке 90 тыс евро

Эрика требует приговорить Это’о к году тюремного заключения. Ее претензии рассмотрит суд в Мадриде.