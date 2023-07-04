Украина. Премьер лига04 июля 2023, 10:34 |
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Известен пятый спарринг-партнер Динамо на австрийских сборах
Киевляне сыграют спарринг с «Аль-Хилялем»
04 июля 2023, 10:34 |
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Известен пятый спарринг-партнер киевского «Динамо» на австрийских сборах, которые начались в понедельник.
19 июля «бело-синие» встретятся с аравийским «Аль-Хилялем» из города Эр-Рияд. Встреча состоится на поле отеля, где во время сбора будут базироваться динамовцы, и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Список спарринг-партнеров в контрольных матчах «Динамо»:
5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)
8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)
12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)
16 июля. «Арис» (Кипр)
19 июля. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
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