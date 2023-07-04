Известен пятый спарринг-партнер Динамо на австрийских сборах

Известен пятый спарринг-партнер киевского «Динамо» на австрийских сборах, которые начались в понедельник.

19 июля «бело-синие» встретятся с аравийским «Аль-Хилялем» из города Эр-Рияд. Встреча состоится на поле отеля, где во время сбора будут базироваться динамовцы, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Список спарринг-партнеров в контрольных матчах «Динамо»:

5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)

8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)

12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)

16 июля. «Арис» (Кипр)

19 июля. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)