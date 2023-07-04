Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен пятый спарринг-партнер Динамо на австрийских сборах
Украина. Премьер лига
04 июля 2023, 10:34 |
424
0

Известен пятый спарринг-партнер Динамо на австрийских сборах

Киевляне сыграют спарринг с «Аль-Хилялем»

04 июля 2023, 10:34 |
424
0
Известен пятый спарринг-партнер Динамо на австрийских сборах
ФК Динамо Киев

Известен пятый спарринг-партнер киевского «Динамо» на австрийских сборах, которые начались в понедельник.

19 июля «бело-синие» встретятся с аравийским «Аль-Хилялем» из города Эр-Рияд. Встреча состоится на поле отеля, где во время сбора будут базироваться динамовцы, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Список спарринг-партнеров в контрольных матчах «Динамо»:

5 июля. «Динамо» Бухарест (Румыния)

8 июля. «Вольфсбергер» (Австрия)

12 июля. «Янг Бойз» (Швейцария)

16 июля. «Арис» (Кипр)

19 июля. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

По теме:
Источник: Ярмоленко отказался от капитанской повязки в Динамо
ФОТО. Ярмоленко прибыл в лагерь Динамо на сборах в Австрии
Черноморец выиграл спарринг. На просмотре – игроки из Львова и Металлиста
Динамо Киев Аль-Хиляль учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
Футбол | 04 июля 2023, 06:40 1
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля

Важные события во всех видах спорта

Ван Леувен в Шахтере: холодный кот в мешке 
Футбол | 04 июля 2023, 08:58 15
Ван Леувен в Шахтере: холодный кот в мешке 
Ван Леувен в Шахтере: холодный кот в мешке 

Валерий Василенко – о закономерной незакономерности 

ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Футбол | 03.07.2023, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Футбол | 03.07.2023, 11:00
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
Теннис | 03.07.2023, 21:47
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
ВИДЕО. Винус Уильямс не пожала руку судье после поражение от Свитолиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 1
Футбол
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
02.07.2023, 21:00 7
Футбол
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
Уимблдон-2023. Призовые по раундам
03.07.2023, 09:20
Теннис
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
02.07.2023, 23:43 5
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
03.07.2023, 07:00 2
Футбол
Украина вошла в топ-3! Итоговая медальная таблица Европейских игр 2023
Украина вошла в топ-3! Итоговая медальная таблица Европейских игр 2023
02.07.2023, 20:00 12
Другие виды
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
02.07.2023, 17:20 10
Водные виды
КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
02.07.2023, 22:05 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем