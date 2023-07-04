Другие новости04 июля 2023, 09:31 | Обновлено 04 июля 2023, 09:32
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Экс-защитник Металлиста 1925 и Александрии сменил команду в Польше
Новый клуб у Глеба Бухала
04 июля 2023, 09:31 | Обновлено 04 июля 2023, 09:32
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Защитник Глеб Бухал стал игроком клуба «Ресовия» из Жешува, которая выступает в Первой лиге чемпионата Польши.
Контракт с 27-летним уроженцем Киева рассчитан до лета 2025 года.
До этого Бухал играл за польскую «Хойничанку», которая по итогам сезона-2022/2023 вылетела из Первой лиги Польши. Глеб принял участие в 14 матчах команды.
Ранее Глеб Бухал играл среди прочего также за киевский «Арсенал», «Металлист 1925», «Чайку», «Львов», «Александрию» и «Кривбасс».
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