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04 июля 2023, 09:31 | Обновлено 04 июля 2023, 09:32
136
0

Экс-защитник Металлиста 1925 и Александрии сменил команду в Польше

Новый клуб у Глеба Бухала

04 июля 2023, 09:31 | Обновлено 04 июля 2023, 09:32
136
0
Экс-защитник Металлиста 1925 и Александрии сменил команду в Польше
ФК Ресовия

Защитник Глеб Бухал стал игроком клуба «Ресовия» из Жешува, которая выступает в Первой лиге чемпионата Польши.

Контракт с 27-летним уроженцем Киева рассчитан до лета 2025 года.

До этого Бухал играл за польскую «Хойничанку», которая по итогам сезона-2022/2023 вылетела из Первой лиги Польши. Глеб принял участие в 14 матчах команды.

Ранее Глеб Бухал играл среди прочего также за киевский «Арсенал», «Металлист 1925», «Чайку», «Львов», «Александрию» и «Кривбасс».

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