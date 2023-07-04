Экс-защитник Металлиста 1925 и Александрии сменил команду в Польше

Защитник Глеб Бухал стал игроком клуба «Ресовия» из Жешува, которая выступает в Первой лиге чемпионата Польши.

Контракт с 27-летним уроженцем Киева рассчитан до лета 2025 года.

До этого Бухал играл за польскую «Хойничанку», которая по итогам сезона-2022/2023 вылетела из Первой лиги Польши. Глеб принял участие в 14 матчах команды.

Ранее Глеб Бухал играл среди прочего также за киевский «Арсенал», «Металлист 1925», «Чайку», «Львов», «Александрию» и «Кривбасс».