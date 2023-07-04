ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала воспитанника Ман Сити за 30 млн евро

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд официально объявил о трансфере 22-летнего немецкого полузащитника Феликса Нмеча из «Вольфсбурга».

Контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 30 миллионов евро + бонусы.

Нмеча является воспитанником английского «Манчестер Сити». С 2021 по 2023 год выступал за «Вольфсбург». В прошлом сезоне провел 32 матча, в которых отметился 3 голами и 6 ассистами.