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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала воспитанника Ман Сити за 30 млн евро
Германия
04 июля 2023, 04:03 |
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала воспитанника Ман Сити за 30 млн евро

Феликс Нмеча покинул «Вольфсбург»

04 июля 2023, 04:03 |
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала воспитанника Ман Сити за 30 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Нмеча

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд официально объявил о трансфере 22-летнего немецкого полузащитника Феликса Нмеча из «Вольфсбурга».

Контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 30 миллионов евро + бонусы.

Нмеча является воспитанником английского «Манчестер Сити». С 2021 по 2023 год выступал за «Вольфсбург». В прошлом сезоне провел 32 матча, в которых отметился 3 голами и 6 ассистами.

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Феликс Нмеча Боруссия Дортмунд Вольфсбург Манчестер Сити трансферы трансферы Бундеслиги
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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