ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала воспитанника Ман Сити за 30 млн евро
Феликс Нмеча покинул «Вольфсбург»
Немецкий футбольный клуб «Боруссия» Дортмунд официально объявил о трансфере 22-летнего немецкого полузащитника Феликса Нмеча из «Вольфсбурга».
Контракт рассчитан до конца июня 2028 года. Как сообщает Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 30 миллионов евро + бонусы.
Нмеча является воспитанником английского «Манчестер Сити». С 2021 по 2023 год выступал за «Вольфсбург». В прошлом сезоне провел 32 матча, в которых отметился 3 голами и 6 ассистами.
Tach, Felix! 👋— Borussia Dortmund (@BVB) July 3, 2023
Der #BVB verpflichtet den deutschen Nationalspieler Felix #Nmecha vom @VfL_Wolfsburg. Der Mittelfeldakteur unterschrieb am Montag einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag. ✍️
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