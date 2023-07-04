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Уимблдон
04 июля 2023, 01:39 |
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля

Во вторник на корты Лондона выйдут 2 украинки

04 июля 2023, 01:39 |
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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 4 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

4 июля продолжатся матчи первого раунда на Уимблдоне-2023.

Во вторник Украину представят две теннисистки: Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Корт №3. 3-й запуск (16:00*)
Мария Саккари [8] – Марта Костюк

Корт №4. 5-йзапуск (19:00*)
Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина

*ориентировочное время начала матча

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Источник Sport.ua
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