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04 июля 2023, 01:13 |
37
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля

Важные события во всех видах спорта

04 июля 2023, 01:13 |
37
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Норвегия U-19 – Греция U-19

Favbet 2.07 – 3.45 – 3.57

22:15 Исландия U-19 – Испания U-19

Favbet 9.90 – 6.00 – 1.27

ТЕННИС

17:00 Мария Саккари – Марта Костюк

Favbet 1.34 – 3.31

20:00 Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина

Favbet 3.65 – 1.29

15:00 Карлос Алькарас – Жереми Шарди

Favbet 1.01 – 17.00

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Источник Sport.ua
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