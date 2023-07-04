СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля

Во вторник, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Норвегия U-19 – Греция U-19

2.07 – 3.45 – 3.57

22:15 Исландия U-19 – Испания U-19

9.90 – 6.00 – 1.27

ТЕННИС

17:00 Мария Саккари – Марта Костюк

1.34 – 3.31

20:00 Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина

3.65 – 1.29

15:00 Карлос Алькарас – Жереми Шарди

1.01 – 17.00