Другие новости04 июля 2023, 01:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июля
Важные события во всех видах спорта
04 июля 2023, 01:13 |
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Во вторник, 4 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Норвегия U-19 – Греция U-19
22:15 Исландия U-19 – Испания U-19
ТЕННИС
17:00 Мария Саккари – Марта Костюк
20:00 Джессика Бузас Манейро – Ангелина Калинина
15:00 Карлос Алькарас – Жереми Шарди
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