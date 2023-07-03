ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил переход первого летнего новичка за 5 млн евро

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о подписании 28-летнего испанца Хави Галана.

Игрок покинул «Сельту». Контракт с «матрасниками» рассчитан на 3 года. Галан стал первый летним новичком «Атлетико».

Сообщается, что сумма трансфера составляет 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Галан провел 40 матчей за «Сельту», записав себе в актив 1 гол и 4 ассиста.