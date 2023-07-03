ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил переход первого летнего новичка за 5 млн евро
Хави Галан покинул «Сельту» и продолжит карьеру в команде из Мадрида
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о подписании 28-летнего испанца Хави Галана.
Игрок покинул «Сельту». Контракт с «матрасниками» рассчитан на 3 года. Галан стал первый летним новичком «Атлетико».
Сообщается, что сумма трансфера составляет 5 миллионов евро.
В прошлом сезоне Галан провел 40 матчей за «Сельту», записав себе в актив 1 гол и 4 ассиста.
🏟 Javi Galán ya conoce el Cívitas @Metropolitano, donde firmó su contrato con nuestra entidad 🖋️— Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2023
🔴⚪ #BienvenidoJaviGalán pic.twitter.com/vVp2zwVL5A
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