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Испания
03 июля 2023, 23:36 | Обновлено 03 июля 2023, 23:38
598
0

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил переход первого летнего новичка за 5 млн евро

Хави Галан покинул «Сельту» и продолжит карьеру в команде из Мадрида

03 июля 2023, 23:36 | Обновлено 03 июля 2023, 23:38
598
0
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил переход первого летнего новичка за 5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Галан

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» официально объявил о подписании 28-летнего испанца Хави Галана.

Игрок покинул «Сельту». Контракт с «матрасниками» рассчитан на 3 года. Галан стал первый летним новичком «Атлетико».

Сообщается, что сумма трансфера составляет 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Галан провел 40 матчей за «Сельту», записав себе в актив 1 гол и 4 ассиста.

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Источник ФК Атлетико Мадрид
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