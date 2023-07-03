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  4. Их четверо. Реал представил капитанов на сезон-2023/2024
Испания
03 июля 2023, 18:35 |
921
0

Их четверо. Реал представил капитанов на сезон-2023/2024

Начо – новый вожак «галактикос»

03 июля 2023, 18:35 |
921
0
Их четверо. Реал представил капитанов на сезон-2023/2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

Мадридский «Реал» презентовал четырех футболистов, которые будут капитанами команды в новой кампании 2023/2024 гг.

Основной капитан «сливочных» – защитник Начо Фернандес, вице-капитан – Лука Модрич. 3-м в реестре значится Дани Карвахаль, а четвертым – Тони Кроос.

Напомним, в предыдущем сезоне-2022/2023 основным капитаном «Реала» был Карим Бензема, который этим летом перешел в клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Стартовый поединок нового чемпионата Испании «Реал» проведет 13 августа против «Атлетика».

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Начо Фернандес Лука Модрич Тони Кроос Дани Карвахаль Реал Мадрид Ла Лига
Источник ФК Реал Мадрид
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