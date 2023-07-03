Их четверо. Реал представил капитанов на сезон-2023/2024

Мадридский «Реал» презентовал четырех футболистов, которые будут капитанами команды в новой кампании 2023/2024 гг.

Основной капитан «сливочных» – защитник Начо Фернандес, вице-капитан – Лука Модрич. 3-м в реестре значится Дани Карвахаль, а четвертым – Тони Кроос.

Напомним, в предыдущем сезоне-2022/2023 основным капитаном «Реала» был Карим Бензема, который этим летом перешел в клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Стартовый поединок нового чемпионата Испании «Реал» проведет 13 августа против «Атлетика».