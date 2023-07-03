Умер чемпион мира 1974 и Европы 1972 в составе сборной Германии

На 80-м году жизни перестало биться сердце бывшего защитника сборной Германии Хорста-Дитера Хеттгеса.

Пресс-служба «Вердера» сообщила о смерти экс-футболиста сегодня, 3 июля, хотя сообщается, что скончался он еще 22 июня.

Хеттгес выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» и «Вердер». В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Также Хеттгес является обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата мира.

Хорст-Дитер Хеттгес входил в число семи футболистов, которые собрали полный комплект наград мундиалей.