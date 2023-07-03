Умер чемпион мира 1974 и Европы 1972 в составе сборной Германии
Ушел из жизни уникальный Хорст-Дитер Хеттгес
На 80-м году жизни перестало биться сердце бывшего защитника сборной Германии Хорста-Дитера Хеттгеса.
Пресс-служба «Вердера» сообщила о смерти экс-футболиста сегодня, 3 июля, хотя сообщается, что скончался он еще 22 июня.
Хеттгес выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» и «Вердер». В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Также Хеттгес является обладателем серебряных и бронзовых медалей чемпионата мира.
Хорст-Дитер Хеттгес входил в число семи футболистов, которые собрали полный комплект наград мундиалей.
Der SV #Werder Bremen trauert um seinen Ehrenspielführer Horst Dieter #Höttges. 🖤— SV Werder Bremen (@werderbremen) July 3, 2023
Der Weltmeister von 1974 und Europameister von 1972 ist am 22. Juni im Alter von 79 Jahren verstorben.
Ein Nachruf auf einen der größten Werderaner aller Zeiten 👉 https://t.co/AJAVW7LgxP pic.twitter.com/x3OCAVmK8j
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