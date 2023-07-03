Челси отпускает Баба. Его уже ждут в Греции

Лондонский «Челси» принял решение расстаться с ганским защитником Абдулом Баба.

Контракт клуба с 29-летним игроком обороны будет расторгнут по обоюдному согласию сторон. Затем ганец на правах свободного агента должен будет подписать контракт с греческим ПАОКом.

Якобы соглашение с клубом из Салоник будет рассчитано до лета 2025 года.

Абдул Баба находится в структуре «Челси» с августа 2015 года. В своем дебютном сезоне-2015/2016 он сыграл за «синих» в 15 матчах. После этого ганец побывал в аренде в таких командах, как «Шальке», «Реймс», «Мальорка», ПАОК и «Рединг», цвета которого он защищал в предыдущем сезоне-2022/2023 (20 матчей во всех турнирах).