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Англия
03 июля 2023, 17:53 | Обновлено 03 июля 2023, 18:18
373
1

Челси отпускает Баба. Его уже ждут в Греции

«Пенсионеры» окончательно разочаровались в игроке из Ганы

03 июля 2023, 17:53 | Обновлено 03 июля 2023, 18:18
373
1
Челси отпускает Баба. Его уже ждут в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдул Баба

Лондонский «Челси» принял решение расстаться с ганским защитником Абдулом Баба.

Контракт клуба с 29-летним игроком обороны будет расторгнут по обоюдному согласию сторон. Затем ганец на правах свободного агента должен будет подписать контракт с греческим ПАОКом.

Якобы соглашение с клубом из Салоник будет рассчитано до лета 2025 года.

Абдул Баба находится в структуре «Челси» с августа 2015 года. В своем дебютном сезоне-2015/2016 он сыграл за «синих» в 15 матчах. После этого ганец побывал в аренде в таких командах, как «Шальке», «Реймс», «Мальорка», ПАОК и «Рединг», цвета которого он защищал в предыдущем сезоне-2022/2023 (20 матчей во всех турнирах).

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Источник Фабрицио Романо
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Summertime
Пусть  распускают побольше.  А потом Судаков туда, как предлагала Мудрику журналист-ка.   И Михайло - капитан.
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