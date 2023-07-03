Товарищеские матчи
03.07.2023 14:30 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига03 июля 2023, 17:34 | Обновлено 03 июля 2023, 18:29
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Александрия начала летние спарринги с победы
«Горожане» выиграли у ФСК «Мариуполь»
03 июля 2023, 17:34 | Обновлено 03 июля 2023, 18:29
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«Александрия» без главного тренера команды Руслана Ротаня, который сейчас с молодежной сборной Украины выступает на Евро-2023 U-21, провела первый товарищеский поединок летней подготовки. Противостояла ей команда ФСК «Мариуполь».
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Александрии». Под занавес первого тайма точным ударом отметился Егор Гуничев.
Товарищеский матч
«Александрия» – ФСК «Мариуполь» – 1:0
Гол: Гуничев.
В пятницу, 7 июля, «Александрия» сыграет в Полтаве с «Ворсклой».
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