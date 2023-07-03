«Александрия» без главного тренера команды Руслана Ротаня, который сейчас с молодежной сборной Украины выступает на Евро-2023 U-21, провела первый товарищеский поединок летней подготовки. Противостояла ей команда ФСК «Мариуполь».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Александрии». Под занавес первого тайма точным ударом отметился Егор Гуничев.

Товарищеский матч

«Александрия» – ФСК «Мариуполь» – 1:0

Гол: Гуничев.

В пятницу, 7 июля, «Александрия» сыграет в Полтаве с «Ворсклой».