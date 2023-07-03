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Товарищеские матчи
Александрия
03.07.2023 14:30 – FT 1 : 0
ФСК Мариуполь
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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 17:34 | Обновлено 03 июля 2023, 18:29
352
0

Александрия начала летние спарринги с победы

«Горожане» выиграли у ФСК «Мариуполь»

03 июля 2023, 17:34 | Обновлено 03 июля 2023, 18:29
352
0
Александрия начала летние спарринги с победы
ФК Александрия

«Александрия» без главного тренера команды Руслана Ротаня, который сейчас с молодежной сборной Украины выступает на Евро-2023 U-21, провела первый товарищеский поединок летней подготовки. Противостояла ей команда ФСК «Мариуполь».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Александрии». Под занавес первого тайма точным ударом отметился Егор Гуничев.

Товарищеский матч

«Александрия» – ФСК «Мариуполь» – 1:0

Гол: Гуничев.

В пятницу, 7 июля, «Александрия» сыграет в Полтаве с «Ворсклой».

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контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи ФСК Мариуполь Александрия Егор Гуничев учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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