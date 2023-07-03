Александр ПОВОРОЗНЮК: «Лавриненко был уволен не из-за результатов»

Владелец «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что увольнение Сергея Лавриненко с поста главного тренера не было связано с результатами команды:

«Пока я не могу сказать действительную причину, по которой мы с ним расстались. Я считаю, что если он захочет, то сам все скажет. Но он был уволен не из-за результатов. Это совсем нефутбольная тема».

Напомним, вскоре после ухода из «Ингульца» Лавриненко возглавил «Верес».