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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 17:12 | Обновлено 03 июля 2023, 18:33
1841
0

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Лавриненко был уволен не из-за результатов»

Президент «Ингульца» – о бывшем тренере команды

03 июля 2023, 17:12 | Обновлено 03 июля 2023, 18:33
1841
0
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Лавриненко был уволен не из-за результатов»
YouTube. Александр Поворознюк

Владелец «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что увольнение Сергея Лавриненко с поста главного тренера не было связано с результатами команды:

«Пока я не могу сказать действительную причину, по которой мы с ним расстались. Я считаю, что если он захочет, то сам все скажет. Но он был уволен не из-за результатов. Это совсем нефутбольная тема».

Напомним, вскоре после ухода из «Ингульца» Лавриненко возглавил «Верес».

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Александр Поворознюк Ингулец Сергей Лавриненко
Источник YouTube
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