Чернигов-ШВСМ ищет опорного полузащитника и нападающего

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 3 июля, футболисты «Чернигова-ШВСМ» последними в Первой лиге начали подготовку к новому сезону.

Запланировано четыре контрольных матча: 7 июля – с киевской «Оболонью», 10 – с коваливским «Колосом», 15 – с бузовской «Нивой» и 22 – со второлиговой «Чайкой».

Лавы черниговцев покинули Александр Руденко и Владимир Зубашевский, которых заменят Джилиндо Безгубченко из «Диназа» и Никита Посмашный из молодежного состава «Десны».

Тренерский штаб во главе с Валерием Черным сосредоточен на поисках надежного опорного полузащитника и забивного нападающего.