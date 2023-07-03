Чернигов-ШВСМ ищет опорного полузащитника и нападающего
Клуб начал подготовку к сезону
Как стало известно Sport.ua, сегодня, 3 июля, футболисты «Чернигова-ШВСМ» последними в Первой лиге начали подготовку к новому сезону.
Запланировано четыре контрольных матча: 7 июля – с киевской «Оболонью», 10 – с коваливским «Колосом», 15 – с бузовской «Нивой» и 22 – со второлиговой «Чайкой».
Лавы черниговцев покинули Александр Руденко и Владимир Зубашевский, которых заменят Джилиндо Безгубченко из «Диназа» и Никита Посмашный из молодежного состава «Десны».
Тренерский штаб во главе с Валерием Черным сосредоточен на поисках надежного опорного полузащитника и забивного нападающего.
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