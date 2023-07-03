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Украина. Первая лига
03 июля 2023, 16:42 | Обновлено 03 июля 2023, 16:43
137
0

Чернигов-ШВСМ ищет опорного полузащитника и нападающего

Клуб начал подготовку к сезону

03 июля 2023, 16:42 | Обновлено 03 июля 2023, 16:43
137
0
Чернигов-ШВСМ ищет опорного полузащитника и нападающего
ФК Чернигов-ШВСМ

Как стало известно Sport.ua, сегодня, 3 июля, футболисты «Чернигова-ШВСМ» последними в Первой лиге начали подготовку к новому сезону.

Запланировано четыре контрольных матча: 7 июля – с киевской «Оболонью», 10 – с коваливским «Колосом», 15 – с бузовской «Нивой» и 22 – со второлиговой «Чайкой».

Лавы черниговцев покинули Александр Руденко и Владимир Зубашевский, которых заменят Джилиндо Безгубченко из «Диназа» и Никита Посмашный из молодежного состава «Десны».

Тренерский штаб во главе с Валерием Черным сосредоточен на поисках надежного опорного полузащитника и забивного нападающего.

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Источник Sport.ua
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