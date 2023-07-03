Дарио СРНА: «Шахтер не закрывает двери перед легендами. Пятов еще думает»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна еще не знает, остается ли вратарь Андрей Пятов в клубе. Игрок не получил новый контракт, однако у него есть приглашение войти в тренерский штаб Патрик ван Леувена.

– Андрей Пятов завершил выступления в «Шахтере» как игрок. Что можете сказать о продолжении его карьеры в клубе, возможно, в качестве тренера?

– Все зависит от Андрея. Мы с ним друзья, но должны быть честными и говорить откровенно, потому что все профессионалы. Путь, который он сейчас проходит, я прошел сам. А «Шахтер» для своих легенд никогда не закрывает дверь. И для Андрея Пятова двери клуба всегда открыты. Он несколько дней сейчас подумает и примет решение. Но мы будем счастливы, если Андрей останется в структуре «Шахтера».