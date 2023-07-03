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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 16:02 | Обновлено 03 июля 2023, 16:25
971
1

Дарио СРНА: Патрик ван Леувен – человек без эмоций, холодный. Это его шанс

Директор по футболу оценил назначение тренера

03 июля 2023, 16:02 | Обновлено 03 июля 2023, 16:25
971
1
Дарио СРНА: Патрик ван Леувен – человек без эмоций, холодный. Это его шанс
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил назначение новым тренером команды Патрик ван Леувена, который заменил Игора Йовичевича.

– Дарио, сегодня «Шахтер» представил нового главного тренера – Патрика ван Леувена. Как прокомментируете это назначение?
– Я бы хотел еще раз сказать большое спасибо нашему предыдущему тренеру Игорю Йовичевичу и его штабу за отличный год! Они проделали очень хорошую работу. Помню, год назад мы встречались здесь, начиная наш путь, завершившийся несколько дней назад. Такова футбольная жизнь и такая тренерская жизнь. Клуб принял решение пригласить нового главного тренера – Патрика ван Леувена, знакомого нам уже очень давно. Это человек, который прошел весь футбольный путь, а сегодня заслуженно стал тренером «Шахтера». Представитель нидерландской школы, одной из лучших в мире, он показал результат еще с «Маккаби»: помню, мы тогда работали с Луишем Каштру, играли против них, нам было очень сложно. И с «Зарей» он тоже сделал очень большой результат: набрали одинаковое количество очков с «Днепром-1», и это тоже надо уважать. Теперь пытаемся сделать следующий шаг, и уверены, что этот шаг должен принести нам еще больше пользы.

– Вы достаточно давно знаете Патрика – еще с 2006 года. Какие его свойства можете выделить?
– Во-первых, это человек без эмоций, холодный, проиграл или выиграл – всегда одинаковые эмоции. И я еще раз говорю, что Патрик начал свой путь, так сказать, с самого нуля, а сегодня он тренер «Шахтера». И это о многом говорит – о том, что он этого заслуживает. Сейчас Патрик получил свой шанс. С сегодняшнего дня у нас новый главный тренер, новый тренерский штаб, поэтому двигаемся дальше. Будем делать все, чтобы усилить команду и сделать еще один шаг вперед в Лиге чемпионов. Ждем наших сборников, которые вчера нас снова порадовали. Болеем за них и надеемся, что они будут играть в финале. Вчера я общался с Судаковым, Трубиным, Мишей Мудриком, Русланом Ротанем, сказал, что мы только на финалы приезжаем. Поэтому ждем наших сборников, чтобы собралась вся команда, потому что сегодня не хватает 10-12 игроков. Плюс будет усиление.

– Насчет молодых игроков. Патрик хорошо знает многих футболистов «Шахтера», ведь именно он принимал их в Академию. Насколько это важно?
– Патрик не только наших футболистов знает – он знает весь украинский футбол, уровень нашей Премьер-лиги, знает украинский менталитет. Поэтому сегодня это наиболее логичный и правильный выбор. Мы пригласили на этот сбор много молодых футболистов, проявивших себя и показавших, что заслуживают попробовать силы в первой команде. У всех есть шанс, конкуренция очень большая и будет расти каждый день. Кто заслужит это место, тот останется и будет носить футболку «Шахтера».

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Шахтер Донецк Дарио Срна Патрик ван Леувен Игор Йовичевич
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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FunnyCat_____
“Эта информация появилась не случайно. Это провокация, чтобы дестабилизировать команду перед решающими матчами.
Но сделать это не удастся. У нас есть главный тренер Игорь Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимания, уверены в своих силах и вместе двигаемся дальше к предстоящим победам”, -.
------------------------
что тут еще сказать
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