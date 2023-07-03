Дарио СРНА: Патрик ван Леувен – человек без эмоций, холодный. Это его шанс
Директор по футболу оценил назначение тренера
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна оценил назначение новым тренером команды Патрик ван Леувена, который заменил Игора Йовичевича.
– Дарио, сегодня «Шахтер» представил нового главного тренера – Патрика ван Леувена. Как прокомментируете это назначение?
– Я бы хотел еще раз сказать большое спасибо нашему предыдущему тренеру Игорю Йовичевичу и его штабу за отличный год! Они проделали очень хорошую работу. Помню, год назад мы встречались здесь, начиная наш путь, завершившийся несколько дней назад. Такова футбольная жизнь и такая тренерская жизнь. Клуб принял решение пригласить нового главного тренера – Патрика ван Леувена, знакомого нам уже очень давно. Это человек, который прошел весь футбольный путь, а сегодня заслуженно стал тренером «Шахтера». Представитель нидерландской школы, одной из лучших в мире, он показал результат еще с «Маккаби»: помню, мы тогда работали с Луишем Каштру, играли против них, нам было очень сложно. И с «Зарей» он тоже сделал очень большой результат: набрали одинаковое количество очков с «Днепром-1», и это тоже надо уважать. Теперь пытаемся сделать следующий шаг, и уверены, что этот шаг должен принести нам еще больше пользы.
– Вы достаточно давно знаете Патрика – еще с 2006 года. Какие его свойства можете выделить?
– Во-первых, это человек без эмоций, холодный, проиграл или выиграл – всегда одинаковые эмоции. И я еще раз говорю, что Патрик начал свой путь, так сказать, с самого нуля, а сегодня он тренер «Шахтера». И это о многом говорит – о том, что он этого заслуживает. Сейчас Патрик получил свой шанс. С сегодняшнего дня у нас новый главный тренер, новый тренерский штаб, поэтому двигаемся дальше. Будем делать все, чтобы усилить команду и сделать еще один шаг вперед в Лиге чемпионов. Ждем наших сборников, которые вчера нас снова порадовали. Болеем за них и надеемся, что они будут играть в финале. Вчера я общался с Судаковым, Трубиным, Мишей Мудриком, Русланом Ротанем, сказал, что мы только на финалы приезжаем. Поэтому ждем наших сборников, чтобы собралась вся команда, потому что сегодня не хватает 10-12 игроков. Плюс будет усиление.
– Насчет молодых игроков. Патрик хорошо знает многих футболистов «Шахтера», ведь именно он принимал их в Академию. Насколько это важно?
– Патрик не только наших футболистов знает – он знает весь украинский футбол, уровень нашей Премьер-лиги, знает украинский менталитет. Поэтому сегодня это наиболее логичный и правильный выбор. Мы пригласили на этот сбор много молодых футболистов, проявивших себя и показавших, что заслуживают попробовать силы в первой команде. У всех есть шанс, конкуренция очень большая и будет расти каждый день. Кто заслужит это место, тот останется и будет носить футболку «Шахтера».
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Но сделать это не удастся. У нас есть главный тренер Игорь Йовичевич, которому мы доверяем, и у которого еще год контракта. Поэтому не обращаем внимания, уверены в своих силах и вместе двигаемся дальше к предстоящим победам”, -.
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что тут еще сказать