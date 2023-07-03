Барселона будет платить Месси зарплату до 2025 года

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб будет продолжать платить зарплату Лионелю Месси аж до 2025 года. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса в 2020 году каталонский клуб договорился с игроками команды об отсрочке выплат части зарплат:

«Барселона» будет платить Лионелю Месси до 2025 года. Это решение было принято еще при предыдущем совете директоров. Деньги, которые Лео получает сейчас – это отсрочка той зарплаты, которую он должен получать в соответствии с условиями действующего контракта.

С Ла Лигой это согласовано. Часть денег, которые есть в распоряжении «Барселоны», выделена специально на выплаты Месси. Это предусмотрено в экономическом плане. Выплаты производятся регулярно».

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года.