Барселона будет платить Месси зарплату до 2025 года
Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб будет продолжать платить зарплату Лионелю Месси аж до 2025 года. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса в 2020 году каталонский клуб договорился с игроками команды об отсрочке выплат части зарплат:
«Барселона» будет платить Лионелю Месси до 2025 года. Это решение было принято еще при предыдущем совете директоров. Деньги, которые Лео получает сейчас – это отсрочка той зарплаты, которую он должен получать в соответствии с условиями действующего контракта.
С Ла Лигой это согласовано. Часть денег, которые есть в распоряжении «Барселоны», выделена специально на выплаты Месси. Это предусмотрено в экономическом плане. Выплаты производятся регулярно».
Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года.
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