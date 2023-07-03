Украина. Премьер лига03 июля 2023, 15:11 |
414
0
ВИДЕО. Первое знакомство. Ван Леувена представили игрокам Шахтера
Тренер приступил к работе
03 июля 2023, 15:11 |
414
0
3 июля «Шахтера» объявил о назначении новым тренером Патрик ван Леувена. Наставник получил контракт на два года и уже приступил к работе.
Игроки успели познакомиться с новым тренером.
Команда находится в Нидерландах, где проведет тренировочный сбор.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2023, 23:59 53
5 июля в Бухаресте сине-желтая команда снова встретится со сборной Испании
Футбол | 02 июля 2023, 21:00 7
Единственный в матче гол забил Энтони Гордон на 34-й минуте
Футбол | 03.07.2023, 12:15
Футбол | 03.07.2023, 13:39
Футбол | 02.07.2023, 23:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.07.2023, 23:43 5
03.07.2023, 05:07 10
02.07.2023, 19:31 12
02.07.2023, 20:00 12
02.07.2023, 22:05 4
02.07.2023, 12:26 51
01.07.2023, 23:20 8