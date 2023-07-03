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  4. ВИДЕО. Первое знакомство. Ван Леувена представили игрокам Шахтера
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 15:11 |
414
0

ВИДЕО. Первое знакомство. Ван Леувена представили игрокам Шахтера

Тренер приступил к работе

03 июля 2023, 15:11 |
414
0
ВИДЕО. Первое знакомство. Ван Леувена представили игрокам Шахтера
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

3 июля «Шахтера» объявил о назначении новым тренером Патрик ван Леувена. Наставник получил контракт на два года и уже приступил к работе.

Игроки успели познакомиться с новым тренером.

Команда находится в Нидерландах, где проведет тренировочный сбор.

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Шахтер Донецк Патрик ван Леувен чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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