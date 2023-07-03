ВИДЕО. Первое знакомство. Ван Леувена представили игрокам Шахтера

3 июля «Шахтера» объявил о назначении новым тренером Патрик ван Леувена. Наставник получил контракт на два года и уже приступил к работе.

Игроки успели познакомиться с новым тренером.

Команда находится в Нидерландах, где проведет тренировочный сбор.