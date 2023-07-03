ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с основным вратарем

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о новом контракте вратаря Олега Мозиля. Теперь договор вратаря рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 27-летний страж ворот был основным игроком харьковской команды. Провел 23 матча, 9 игр завершил без пропущенных голов.

Ранее клуб продлил контракты Ростислава Русина, Игоря Курило и Артема Габелка.