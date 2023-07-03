Украина. Премьер лига03 июля 2023, 14:45 | Обновлено 03 июля 2023, 14:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с основным вратарем
Олег Мозиль получил новый договор
03 июля 2023, 14:45 | Обновлено 03 июля 2023, 14:46
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о новом контракте вратаря Олега Мозиля. Теперь договор вратаря рассчитан до лета 2026 года.
В прошлом сезоне 27-летний страж ворот был основным игроком харьковской команды. Провел 23 матча, 9 игр завершил без пропущенных голов.
Ранее клуб продлил контракты Ростислава Русина, Игоря Курило и Артема Габелка.
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