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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 14:45 | Обновлено 03 июля 2023, 14:46
255
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с основным вратарем

Олег Мозиль получил новый договор

03 июля 2023, 14:45 | Обновлено 03 июля 2023, 14:46
255
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с основным вратарем
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о новом контракте вратаря Олега Мозиля. Теперь договор вратаря рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 27-летний страж ворот был основным игроком харьковской команды. Провел 23 матча, 9 игр завершил без пропущенных голов.

Ранее клуб продлил контракты Ростислава Русина, Игоря Курило и Артема Габелка.

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Источник ФК Металлист 1925
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Gargantua
молодцы
сохранили трех лидеров: Мозиля, Русина и Габелока
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