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  4. Рейтинг ATP. Юбенкс дебютировал в топ-50, Пол повторил личный рекорд
ATP
03 июля 2023, 10:21 |
104
0

Рейтинг ATP. Юбенкс дебютировал в топ-50, Пол повторил личный рекорд

В первой десятке обошлось без изменений

03 июля 2023, 10:21 |
104
0
Рейтинг ATP. Юбенкс дебютировал в топ-50, Пол повторил личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Юбенкс

Прошлую неделю мужчины провели на турнирах ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

На соревнованиях в Великобритании победил аргентинец Франциско Черундоло, он укрепился на 19-й позиции, но никого не перегнал. Финалист Томми Пол повторил личное достижение – 15 место.

В Испании свой первый титул добыл Кристофер Юбенкс, это позволило ему дебютировать в топ-50 мирового рейтинга. Финалист Адриан Маннарино поднялся на 8 позиций и теперь 35-й.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то практически все немного опустились в рейтинге. На 13 позиций поднялся Владислав Орлов, Юрий Джавакян вернулся в тысячу лучших.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась прежней.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Андрей Рублев Александр Бублик Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Франсиско Черундоло Томми Пол Кристофер Юбенкс Адриан Маннарино
Источник Sport.ua
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