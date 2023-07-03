Рейтинг ATP. Юбенкс дебютировал в топ-50, Пол повторил личный рекорд

Прошлую неделю мужчины провели на турнирах ATP 250 в Истборне и на Мальорке.

На соревнованиях в Великобритании победил аргентинец Франциско Черундоло, он укрепился на 19-й позиции, но никого не перегнал. Финалист Томми Пол повторил личное достижение – 15 место.

В Испании свой первый титул добыл Кристофер Юбенкс, это позволило ему дебютировать в топ-50 мирового рейтинга. Финалист Адриан Маннарино поднялся на 8 позиций и теперь 35-й.

В первой десятке обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то практически все немного опустились в рейтинге. На 13 позиций поднялся Владислав Орлов, Юрий Джавакян вернулся в тысячу лучших.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась прежней.

Чемпионская гонка ATP