Рейтинг ATP. Юбенкс дебютировал в топ-50, Пол повторил личный рекорд
В первой десятке обошлось без изменений
Прошлую неделю мужчины провели на турнирах ATP 250 в Истборне и на Мальорке.
На соревнованиях в Великобритании победил аргентинец Франциско Черундоло, он укрепился на 19-й позиции, но никого не перегнал. Финалист Томми Пол повторил личное достижение – 15 место.
В Испании свой первый титул добыл Кристофер Юбенкс, это позволило ему дебютировать в топ-50 мирового рейтинга. Финалист Адриан Маннарино поднялся на 8 позиций и теперь 35-й.
В первой десятке обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то практически все немного опустились в рейтинге. На 13 позиций поднялся Владислав Орлов, Юрий Джавакян вернулся в тысячу лучших.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке восьмерка лучших осталась прежней.
Чемпионская гонка ATP
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