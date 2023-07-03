Милан согласовал контракт с бывшим форвардом Лацио
Лука Ромеро подпишет четырехлетний контракт
Бывший нападающий «Лацио» Лука Ромеро пополнит состав «Милана» на правах свободного агента.
18-летний вингер согласовал условия личного договора с миланским клубом. Контракт между сторонами будет рассчитан на четыре сезона.
В прошедшей кампании Ромеро сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.
По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Лацио» завоевал серебряные медали, а «Милан» завершил сезон на четвертой позиции.
Следующий розыгрыш Серии А должен стартовать 19 августа. Чемпионат продлится до 26 мая следующего года.
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