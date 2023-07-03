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Италия
03 июля 2023, 09:47 | Обновлено 03 июля 2023, 09:54
775
0

Милан согласовал контракт с бывшим форвардом Лацио

Лука Ромеро подпишет четырехлетний контракт

03 июля 2023, 09:47 | Обновлено 03 июля 2023, 09:54
775
0
Милан согласовал контракт с бывшим форвардом Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Ромеро

Бывший нападающий «Лацио» Лука Ромеро пополнит состав «Милана» на правах свободного агента.

18-летний вингер согласовал условия личного договора с миланским клубом. Контракт между сторонами будет рассчитан на четыре сезона.

В прошедшей кампании Ромеро сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

По итогам прошлого сезона чемпионата Италии «Лацио» завоевал серебряные медали, а «Милан» завершил сезон на четвертой позиции.

Следующий розыгрыш Серии А должен стартовать 19 августа. Чемпионат продлится до 26 мая следующего года.

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Источник Фабрицио Романо
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