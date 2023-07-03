Рейтинг WTA. Киз вернулась в топ-20, Крейчикова вылетела из десятки

Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Истборне и Бад-Хомбурге.

На более крупных соревнованиях в Великобритании победу праздновала американка Мэдисон Киз. Это позволило ей вернуться в топ-20 мирового рейтинга. Финалистка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию и снова стала теннисисткой первой десятки, потеснив Барбору Крейчикову.

На турнире в Германии победила чешка Катерина Синякова. Она практически повторила свой пиковый рейтинг (31), поднявшись на 32-ю позицию. Финалистка Лучия Бронцетти обновила личный рекорд – 47-я позиция. Также стоит отметить возвращение в топ-50 Камилы Джорджи.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина сохранила свою позицию, Марта Костюк и Элина Свитолина потеряли по одной строчке, Леся Цуренко опустилась на четыре. Из наших топов немного поднялась лишь Катерина Байндл.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 15-й, Марта Костюк – 28-й. Надежда Киченок потеряла одну позицию. На 31 строчку здесь поднялась Юлия Стародубцева (376).

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Кори Гауфф опередила Барбору Крейчикову, а Алена Остапенко поднялась на 9-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке продолжают терять позиции, немного улучшила положение лишь Катерина Байндл.

Украинки в Чемпионской гонке WTA