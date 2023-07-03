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WTA
03 июля 2023, 09:43 | Обновлено 03 июля 2023, 09:44
158
0

Рейтинг WTA. Киз вернулась в топ-20, Крейчикова вылетела из десятки

Катерина Синякова приблизилась к личному рекорду

03 июля 2023, 09:43 | Обновлено 03 июля 2023, 09:44
158
0
Рейтинг WTA. Киз вернулась в топ-20, Крейчикова вылетела из десятки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Прошлую неделю женщины провели на травяных турнирах в Истборне и Бад-Хомбурге.

На более крупных соревнованиях в Великобритании победу праздновала американка Мэдисон Киз. Это позволило ей вернуться в топ-20 мирового рейтинга. Финалистка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию и снова стала теннисисткой первой десятки, потеснив Барбору Крейчикову.

На турнире в Германии победила чешка Катерина Синякова. Она практически повторила свой пиковый рейтинг (31), поднявшись на 32-ю позицию. Финалистка Лучия Бронцетти обновила личный рекорд – 47-я позиция. Также стоит отметить возвращение в топ-50 Камилы Джорджи.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина сохранила свою позицию, Марта Костюк и Элина Свитолина потеряли по одной строчке, Леся Цуренко опустилась на четыре. Из наших топов немного поднялась лишь Катерина Байндл.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 15-й, Марта Костюк – 28-й. Надежда Киченок потеряла одну позицию. На 31 строчку здесь поднялась Юлия Стародубцева (376).

Украинки в топ-200 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке Кори Гауфф опередила Барбору Крейчикову, а Алена Остапенко поднялась на 9-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке продолжают терять позиции, немного улучшила положение лишь Катерина Байндл.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Мэдисон Киз Дарья Касаткина Барбора Крейчикова Катерина Синякова Лючия Бронцетти Камила Джорджи
Источник Sport.ua
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