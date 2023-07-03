Англия03 июля 2023, 07:57 | Обновлено 03 июля 2023, 08:15
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Брентфорд заплатит 23 млн фунтов за защитника Вулверхэмптона
Нейтан Коллинз сменит клубную прописку
03 июля 2023, 07:57 | Обновлено 03 июля 2023, 08:15
379
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«Брентфорд» согласовал с «Вулверхэмптоном» трансфер защитника Нейтана Коллинза.
Трансфер ирландского защитника обойдется «пчелам» в 23 миллиона фунтов, что является рекордной суммой для клуба.
Отмечается, что Коллинз пройдет медицинское обследование в ближайшие дни.
В прошедшем сезоне Коллинз провел 26 матчей в АПЛ, в которых отметился двумя желтыми карточками и одной красной.
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