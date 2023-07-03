Брентфорд заплатит 23 млн фунтов за защитника Вулверхэмптона

«Брентфорд» согласовал с «Вулверхэмптоном» трансфер защитника Нейтана Коллинза.

Трансфер ирландского защитника обойдется «пчелам» в 23 миллиона фунтов, что является рекордной суммой для клуба.

Отмечается, что Коллинз пройдет медицинское обследование в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Коллинз провел 26 матчей в АПЛ, в которых отметился двумя желтыми карточками и одной красной.