Подолье просматривает бывшего вратаря Полтавы

Хмельницкое «Подолье» просматривает вратаря Богдана Петриченко.

Предыдущим клубом 26-летнего Петриченко был СК «Полтава». В сезоне-2022/23 вратарь не сыграл ни одного матча в Первой лиге.

В течение карьеры Петриченко также играл за запорожский «Металлург», «Никополь» и херсонский «Кристалл».

Из-за войны «Подолье» пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.