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Украина. Первая лига
03 июля 2023, 07:19 | Обновлено 03 июля 2023, 07:32
136
0

Подолье просматривает бывшего вратаря Полтавы

Богдан Петриченко может перейти в клуб из Хмельницкого

03 июля 2023, 07:19 | Обновлено 03 июля 2023, 07:32
136
0
Подолье просматривает бывшего вратаря Полтавы
СК Полтава. Богдан Петриченко

Хмельницкое «Подолье» просматривает вратаря Богдана Петриченко.

Предыдущим клубом 26-летнего Петриченко был СК «Полтава». В сезоне-2022/23 вратарь не сыграл ни одного матча в Первой лиге.

В течение карьеры Петриченко также играл за запорожский «Металлург», «Никополь» и херсонский «Кристалл».

Из-за войны «Подолье» пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.

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Подолье Хмельницкий Богдан Петриченко Полтава трансферы
Источник Sportarena
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