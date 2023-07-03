Украина. Первая лига03 июля 2023, 07:19 | Обновлено 03 июля 2023, 07:32
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Подолье просматривает бывшего вратаря Полтавы
Богдан Петриченко может перейти в клуб из Хмельницкого
03 июля 2023, 07:19 | Обновлено 03 июля 2023, 07:32
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Хмельницкое «Подолье» просматривает вратаря Богдана Петриченко.
Предыдущим клубом 26-летнего Петриченко был СК «Полтава». В сезоне-2022/23 вратарь не сыграл ни одного матча в Первой лиге.
В течение карьеры Петриченко также играл за запорожский «Металлург», «Никополь» и херсонский «Кристалл».
Из-за войны «Подолье» пропустило сезон-2022/23 в Первой лиге. Хмельницкий клуб уже возобновил деятельность и в новом розыгрыше чемпионата сыграет в группе А.
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