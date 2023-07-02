Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте

У неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом у Клуж-Напоці на стадіоні «Клуж-Арена» проходить матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 U-21, у якому грають збірні Франції та України.

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Артем Бондаренко забив 3-й гол на 86-й хвилині.

ГОЛ! 1:3. Артем Бондаренко, 86 хв.