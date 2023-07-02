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Молодежные турниры
02 июля 2023, 23:43 | Обновлено 02 июля 2023, 23:49
3130
3

Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте

В конце игры Украина впереди 3:1 в матче с Францией

02 июля 2023, 23:43 | Обновлено 02 июля 2023, 23:49
3130
3
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте

У неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом у Клуж-Напоці на стадіоні «Клуж-Арена» проходить матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 U-21, у якому грають збірні Франції та України.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Артем Бондаренко забив 3-й гол на 86-й хвилині.

ГОЛ! 1:3. Артем Бондаренко, 86 хв.

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Источник Sport.ua
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Alexander Киев
Мудрик, Трубін, Судаков, Бондаренко - яка молодь та перспектива у Шахтаря, браво! У найкращого клубу України, найкращі гравці, найкращі вболівальники! Молодці  Всіх з перемогою 
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0
Роман Корба
Як дитину обійшов
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0
u6464u
Так ,Артему добавить швидкості і він буде топ , але швидкість то дається від Бога .
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0
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