Молодежные турниры02 июля 2023, 23:43 | Обновлено 02 июля 2023, 23:49
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Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
В конце игры Украина впереди 3:1 в матче с Францией
02 июля 2023, 23:43 | Обновлено 02 июля 2023, 23:49
3130
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У неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом у Клуж-Напоці на стадіоні «Клуж-Арена» проходить матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 U-21, у якому грають збірні Франції та України.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Артем Бондаренко забив 3-й гол на 86-й хвилині.
ГОЛ! 1:3. Артем Бондаренко, 86 хв.
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Комментарии 3
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Мудрик, Трубін, Судаков, Бондаренко - яка молодь та перспектива у Шахтаря, браво! У найкращого клубу України, найкращі гравці, найкращі вболівальники! Молодці Всіх з перемогою
Як дитину обійшов
Так ,Артему добавить швидкості і він буде топ , але швидкість то дається від Бога .
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