СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля

В понедельник, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Польша U-19 – Португалия U-19

4.90 – 3.82 – 1.70

22:00 Мальта U-19 – Италия U-19

37.00 – 14.00 – 1.05

ТЕННИС

14:30 Леся Цуренко – Кэти Лью

1.36 – 3.19

15:00 Катерина Байндл – Лейла Фернандес

4.04 – 1.25

17:30 Винус Уильямс – Элина Свитолина

2.64 – 1.49