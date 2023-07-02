Другие новости02 июля 2023, 23:35 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля
Важные события во всех видах спорта
02 июля 2023, 23:35 |
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В понедельник, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Польша U-19 – Португалия U-19
22:00 Мальта U-19 – Италия U-19
ТЕННИС
14:30 Леся Цуренко – Кэти Лью
15:00 Катерина Байндл – Лейла Фернандес
17:30 Винус Уильямс – Элина Свитолина
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