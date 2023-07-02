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02 июля 2023, 23:35 |
116
1

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля

Важные события во всех видах спорта

02 июля 2023, 23:35 |
116
1
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 3 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Польша U-19 – Португалия U-19

Favbet 4.90 – 3.82 – 1.70

22:00 Мальта U-19 – Италия U-19

Favbet 37.00 – 14.00 – 1.05

ТЕННИС

14:30 Леся Цуренко – Кэти Лью

Favbet 1.36 – 3.19

15:00 Катерина Байндл – Лейла Фернандес

Favbet 4.04 – 1.25

17:30 Винус Уильямс – Элина Свитолина

Favbet 2.64 – 1.49

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Источник Sport.ua
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Роман Корба
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