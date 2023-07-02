Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина сравняла счет! Судаков реализовал пенальти, заработанный Мудриком
Молодежные турниры
02 июля 2023, 22:37 | Обновлено 02 июля 2023, 22:43
115
0

Украина сравняла счет! Судаков реализовал пенальти, заработанный Мудриком

Четвертьфинал молодежного Евро-2023 U-21 проходит в Клуж-Напоке

02 июля 2023, 22:37 | Обновлено 02 июля 2023, 22:43
115
0
Украина сравняла счет! Судаков реализовал пенальти, заработанный Мудриком
Суспільне

В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте сборная Украины сравняла счет. Георгий Судаков реализовал пенальти, который сольным проходом заработал Михаил Мудрик.

ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 32 мин (пен)

По теме:
Провал в защите. Шерки открыл счет для Франции U-21 на 19-й минуте
Франция U-21 – Украина U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Днепр-1 – Хуст – 4:1. Супергол Горбунова. Видео голов и обзор матча
сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 видео голов и обзор Евро-2023 U-21 Михаил Мудрик Георгий Судаков пенальти
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Футбол | 02 июля 2023, 12:26 44
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера

Валерий Василенко считает, что «Горнякам» стоит пригласить Андрея Николаевича

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»
Футбол | 02 июля 2023, 10:41 6
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ждем приезда форварда, напоминающего Батисту»

Наставник «Карпат» – о трансферной кампании

С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
Футбол | 02.07.2023, 20:46
С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
С Мудриком. Названы составы на матч 1/4 финала Евро U-21 Франция – Украина
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Другие виды | 01.07.2023, 23:59
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Футбол | 02.07.2023, 20:38
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
Кикбоксинг. Мельник принес Украине первую за 3 дня медаль Европейских игр
01.07.2023, 14:42
Бокс
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
30.06.2023, 17:25 3
Бокс
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
30.06.2023, 18:10 9
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
01.07.2023, 13:32 19
Футбол
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
01.07.2023, 03:42 2
Теннис
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
01.07.2023, 04:30 6
Теннис
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
02.07.2023, 10:59 10
Футбол
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем