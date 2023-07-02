Молодежные турниры02 июля 2023, 22:37 | Обновлено 02 июля 2023, 22:43
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Украина сравняла счет! Судаков реализовал пенальти, заработанный Мудриком
Четвертьфинал молодежного Евро-2023 U-21 проходит в Клуж-Напоке
02 июля 2023, 22:37 | Обновлено 02 июля 2023, 22:43
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В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.
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На 32-й минуте сборная Украины сравняла счет. Георгий Судаков реализовал пенальти, который сольным проходом заработал Михаил Мудрик.
ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 32 мин (пен)
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