Провал в защите. Шерки открыл счет для Франции U-21 на 19-й минуте

В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После провала украинской сборной в защите Райан Шерки хладнокровно разобрался в ситуации и открыл счет для Франции на 19-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Райан Шерки, 19 мин.