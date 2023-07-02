Молодежные турниры02 июля 2023, 22:23 | Обновлено 02 июля 2023, 22:42
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Провал в защите. Шерки открыл счет для Франции U-21 на 19-й минуте
В Клуж-Напоке проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21
02 июля 2023, 22:23 | Обновлено 02 июля 2023, 22:42
459
0
В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.
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После провала украинской сборной в защите Райан Шерки хладнокровно разобрался в ситуации и открыл счет для Франции на 19-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Райан Шерки, 19 мин.
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