Другие новости02 июля 2023, 17:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Важные события во всех видах спорта
02 июля 2023, 17:43 |
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В воскресенье, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Англия U-21 – Португалия U-21
22:00 Франция U-21 – Украина U-21
БАСКЕТБОЛ
21:00 Испания U-19 – Франция U-19
18:30 Канада U-19 – Япония U-19
ВОЛЕЙБОЛ
21:00 Мексика – Сальвадор
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