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02 июля 2023, 17:43 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

Важные события во всех видах спорта

02 июля 2023, 17:43 |
63
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-21 – Португалия U-21

Favbet 1.93 – 3.62 – 4.55

22:00 Франция U-21 – Украина U-21

Favbet 1.60 – 4.10 – 5.40

БАСКЕТБОЛ

21:00 Испания U-19 – Франция U-19

Favbet 1.29 – 3.51

18:30 Канада U-19 – Япония U-19

Favbet 1.05 – 8.25

ВОЛЕЙБОЛ

21:00 Мексика – Сальвадор

Favbet 1.06 – 7.55

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Источник Sport.ua
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