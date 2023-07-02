СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 июля

В воскресенье, 2 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-21 – Португалия U-21

1.93 – 3.62 – 4.55

22:00 Франция U-21 – Украина U-21

1.60 – 4.10 – 5.40

БАСКЕТБОЛ

21:00 Испания U-19 – Франция U-19

1.29 – 3.51

18:30 Канада U-19 – Япония U-19

1.05 – 8.25

ВОЛЕЙБОЛ

21:00 Мексика – Сальвадор

1.06 – 7.55