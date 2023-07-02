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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 16:59 |
597
1

Ворскла планирует базироваться на юге Польши в следующем сезоне

Полтавский клуб будет играть в городе Тихи

02 июля 2023, 16:59 |
597
1
Ворскла планирует базироваться на юге Польши в следующем сезоне
ФК Ворскла

«Ворскла» в новом сезоне УПЛ планирует базироваться в городе Тихи на юге Польши. Свои домашние матчи в еврокубках команда Виктора Скрипника будет проводить в этом же городе на стадионе вместимость 15 150 зрителей.

На этом стадионе свои домашние матчи проводит клуб «ГКС», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.

Напомним, «Ворскла» финишировала пятой в прошлом сезоне УПЛ и сыграет в квалификации Лиги конференций.

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Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте
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Ворскла Полтава Лига конференций
Источник Espreso TV
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Gargantua
так еврокубковые матчи или базироваться?
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