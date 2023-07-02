Украина. Премьер лига02 июля 2023, 16:59 |
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Ворскла планирует базироваться на юге Польши в следующем сезоне
Полтавский клуб будет играть в городе Тихи
02 июля 2023, 16:59 |
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«Ворскла» в новом сезоне УПЛ планирует базироваться в городе Тихи на юге Польши. Свои домашние матчи в еврокубках команда Виктора Скрипника будет проводить в этом же городе на стадионе вместимость 15 150 зрителей.
На этом стадионе свои домашние матчи проводит клуб «ГКС», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши.
Напомним, «Ворскла» финишировала пятой в прошлом сезоне УПЛ и сыграет в квалификации Лиги конференций.
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