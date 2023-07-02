Ювентус хочет продать двух звездных защитников
Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро могут покинуть клуб
Невыход в Лигу чемпионов привел к финансовым проблемам «Ювентуса». Решить их туринский клуб хочет с помощью сокращения зарплатной ведомости.
В жертву могут быть принесены два опытных защитника – Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро. Их уход позволит «Ювентусу» сэкономить 23 миллиона евро.
На обеих игроков есть спрос в Саудовской Аравии, к Алексу Сандро также проявляют интерес турецкие клубы. Бонуччи намерен отработать до конца свой контракт с «Ювентусом» до лета 2024 года. Итальянец считает, что переход в более слабый чемпионат поставит под угрозу его шансы пробиться в заявку сборной на Евро-2024.
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