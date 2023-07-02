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  4. Ювентус хочет продать двух звездных защитников
Италия
02 июля 2023, 16:44 |
896
0

Ювентус хочет продать двух звездных защитников

Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро могут покинуть клуб

02 июля 2023, 16:44 |
896
0
Ювентус хочет продать двух звездных защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Невыход в Лигу чемпионов привел к финансовым проблемам «Ювентуса». Решить их туринский клуб хочет с помощью сокращения зарплатной ведомости.

В жертву могут быть принесены два опытных защитника – Леонардо Бонуччи и Алекс Сандро. Их уход позволит «Ювентусу» сэкономить 23 миллиона евро.

На обеих игроков есть спрос в Саудовской Аравии, к Алексу Сандро также проявляют интерес турецкие клубы. Бонуччи намерен отработать до конца свой контракт с «Ювентусом» до лета 2024 года. Итальянец считает, что переход в более слабый чемпионат поставит под угрозу его шансы пробиться в заявку сборной на Евро-2024.

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Ювентус Леонардо Бонуччи Алекс Сандро трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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