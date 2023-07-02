Владелец Интер Майами: «Важно окружить Месси игроками его уровня»
Хорхе Мас – о трансферной работе своего клуба
Владелец клуба МЛС «Интер Майами» рассказал о планах подписать еще ряд игроков топ-уровня:
«Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы разговариваем с Бускетсом уже около года. В раздевалке это будет очень важно. Тем более для ребят из академии.
Кто еще придет? Еще двое или трое. Жорди Альба? С Жорди Альбой говорили. Луис Суарес? У него контракт, и я не знаю, получится ли это. С Ди Марией мы тоже разговаривали, но, похоже, он намерен подписать контракт с другой командой. Все объявления появятся до 15 июля».
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