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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 14:28 |
293
0

Бывший защитник Кривбасса рассматривает возможность перехода в Полтаву

Прошедший сезон 28-летний Игорь Коцюмака провел в «Скоруке»

02 июля 2023, 14:28 |
293
0
Бывший защитник Кривбасса рассматривает возможность перехода в Полтаву
ФК Скорук. Игорь Коцюмака

Бывший защитник «Кривбасса» Игорь Коцюмака рассматривает возможность перехода в СК «Полтава».

В сезоне 2022/23 Коцюмака выступал за «Скорук», забив один гол в 20 матчах Первой лиги.

Напомним, что команда из Никопольского района не сыграет в следующем сезоне в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

«Полтава» заняла 14-е место по итогам сезона Первой лиги. Клуб сумел сохранить прописку во втором по силе дивизионе Украины.

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Игорь Коцюмака Скорук Томаковка Кривбасс Кривой Рог Полтава трансферы
Источник Sportarena
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