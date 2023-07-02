Украина. Премьер лига02 июля 2023, 14:28 |
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Бывший защитник Кривбасса рассматривает возможность перехода в Полтаву
Прошедший сезон 28-летний Игорь Коцюмака провел в «Скоруке»
02 июля 2023, 14:28 |
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Бывший защитник «Кривбасса» Игорь Коцюмака рассматривает возможность перехода в СК «Полтава».
В сезоне 2022/23 Коцюмака выступал за «Скорук», забив один гол в 20 матчах Первой лиги.
Напомним, что команда из Никопольского района не сыграет в следующем сезоне в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.
«Полтава» заняла 14-е место по итогам сезона Первой лиги. Клуб сумел сохранить прописку во втором по силе дивизионе Украины.
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