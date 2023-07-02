Бывший защитник Кривбасса рассматривает возможность перехода в Полтаву

Бывший защитник «Кривбасса» Игорь Коцюмака рассматривает возможность перехода в СК «Полтава».

В сезоне 2022/23 Коцюмака выступал за «Скорук», забив один гол в 20 матчах Первой лиги.

Напомним, что команда из Никопольского района не сыграет в следующем сезоне в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС.

«Полтава» заняла 14-е место по итогам сезона Первой лиги. Клуб сумел сохранить прописку во втором по силе дивизионе Украины.