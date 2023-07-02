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  4. Экс-тренер Айнтрахта возглавит Монако
Франция
02 июля 2023, 13:26 |
333
0

Экс-тренер Айнтрахта возглавит Монако

Ади Хюттер продолжит карьеру в Лиге 1

02 июля 2023, 13:26 |
333
0
Экс-тренер Айнтрахта возглавит Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Ади Хюттер

Новым главным тренером «Монако» станет Ади Хюттер. Об этом сообщают французские СМИ. Официальная презентация тренера ожидается в ближайшее время.

4 июня «Монако» уволил с поста главного тренера Филиппа Клемана. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в Лиге 1 и не пробилась в еврокубки. Причиной тому стала неудачная серия в конце сезона: лишь 4 набранных очка в последних 7 турах.

53-летний Хюттер известен по работе с «РБ Зальцбург», «Янг Бойз», «Айнтрахтом» и «Боруссией» Менхенгладбах.

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Ади Хюттер Монако
Источник L'Equipe
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