Экс-тренер Айнтрахта возглавит Монако

Новым главным тренером «Монако» станет Ади Хюттер. Об этом сообщают французские СМИ. Официальная презентация тренера ожидается в ближайшее время.

4 июня «Монако» уволил с поста главного тренера Филиппа Клемана. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла шестое место в Лиге 1 и не пробилась в еврокубки. Причиной тому стала неудачная серия в конце сезона: лишь 4 набранных очка в последних 7 турах.

53-летний Хюттер известен по работе с «РБ Зальцбург», «Янг Бойз», «Айнтрахтом» и «Боруссией» Менхенгладбах.