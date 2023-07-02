Звезды украинского футбола открыли реконструированный стадион в Ковеле

1 июля в Ковеле состоялось торжественное открытие реконструированного спорткомплекса «Локомотив», где теперь можно заниматься не только футболом, но и другими видами спорта.

Как стало известно Sport.ua, по этому случаю на обновленном «Локомотиве» состоялось сразу два футбольных матча.

Сначала разошлись миром ветераны Ковеля и Луцка – 5:5, а затем выясняли отношения ветераны Волыни и ветеранская сборная Украины. Сильнее оказались гости – 5:3.

В составе волынян выступали такие именитые футболисты, как Василий Сачко, Артем Федецкий, Тарас Кабанов, Виталий Недилько, Олег Герасимюк и Евгений Селезнев, специально приглашенный помочь хозяевам.

Честь сборной Украины защищали Николай Медин, Олег Шелаев, Андрей Полунин, Александр Косырин, Руслан Костышин, Вячеслав Свидерский, Артем Старгородский, Вячеслав Шевчук, Андрей Воробей, Эдуард Цихмейструк.

Кстати, болельщики, заполнившие трибуны Локомотива, тепло поздравили Цихмейструка, которому 24 июня исполнилось 50 лет.

Фото Ковельської міської ради. Оновлений ковельський «Локомотив»