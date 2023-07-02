Украина. Премьер лига02 июля 2023, 10:25 | Обновлено 02 июля 2023, 10:48
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ФОТО. Милько, Богданов и Черноморец продлили контракты с Колосом
Клуб из Ковалевки сохранил трех основных игроков
02 июля 2023, 10:25 | Обновлено 02 июля 2023, 10:48
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Футбольный клуб «Колос», выступающий в украинской Премьер-лиге, объявил о продлении контракта с тремя игроками.
Соглашения с клубом на один год пролонгировали Вадим Милько, Андрей Богданов и Александр Черноморец.
По итогам прошлого сезона «Колос» занял 9 место в чемпионате УПЛ, не сумев пробиться в еврокубковую зону.
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