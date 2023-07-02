ФОТО. Милько, Богданов и Черноморец продлили контракты с Колосом

Футбольный клуб «Колос», выступающий в украинской Премьер-лиге, объявил о продлении контракта с тремя игроками.

Соглашения с клубом на один год пролонгировали Вадим Милько, Андрей Богданов и Александр Черноморец.

По итогам прошлого сезона «Колос» занял 9 место в чемпионате УПЛ, не сумев пробиться в еврокубковую зону.