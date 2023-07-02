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  4. ФОТО. Милько, Богданов и Черноморец продлили контракты с Колосом
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 10:25 | Обновлено 02 июля 2023, 10:48
273
0

ФОТО. Милько, Богданов и Черноморец продлили контракты с Колосом

Клуб из Ковалевки сохранил трех основных игроков

02 июля 2023, 10:25 | Обновлено 02 июля 2023, 10:48
273
0
ФОТО. Милько, Богданов и Черноморец продлили контракты с Колосом
ФК Колос Ковалевка. Андрей Богданов

Футбольный клуб «Колос», выступающий в украинской Премьер-лиге, объявил о продлении контракта с тремя игроками.

Соглашения с клубом на один год пролонгировали Вадим Милько, Андрей Богданов и Александр Черноморец.

По итогам прошлого сезона «Колос» занял 9 место в чемпионате УПЛ, не сумев пробиться в еврокубковую зону.

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Колос Ковалевка Александр Черноморец Андрей Богданов Вадим Милько продление контракта фото
Источник ФК Колос Ковалевка
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