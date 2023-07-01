СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о решении Уимблдона о бане россиян и белорусов в прошлом году и об изменении решения в этом.

«Я была счастлива, что они приняли такое решение в прошлом году, потому что как украинцы мы за это боролись. Мы пытались говорить с организаторами соревнований, с WTA, АТР, ITF, объяснять, что происходит, почему другие виды спорта решили ввести бан и почему теннис этого не сделал. Мы были очень благодарны Уимблдону за это решение. В прошлом году я была здесь один день, я виделась с украинскими игроками. Они были такого же мнения.

Конечно, они были вынуждены изменить свой подход, потому что было сильное давление от теннисных органов. И поэтому это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели бы потерять мейджор, и нам надо это принять. Все равно я благодарна за поддержку, за помощь с проживанием и во многих других вопросах. Мы действительно благодарны за их позицию», – сказала Свитолина.

В прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.