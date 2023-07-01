СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
Элина прокомментировала допуск теннисистов из рф и рб к травяному мейджору
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о решении Уимблдона о бане россиян и белорусов в прошлом году и об изменении решения в этом.
«Я была счастлива, что они приняли такое решение в прошлом году, потому что как украинцы мы за это боролись. Мы пытались говорить с организаторами соревнований, с WTA, АТР, ITF, объяснять, что происходит, почему другие виды спорта решили ввести бан и почему теннис этого не сделал. Мы были очень благодарны Уимблдону за это решение. В прошлом году я была здесь один день, я виделась с украинскими игроками. Они были такого же мнения.
Конечно, они были вынуждены изменить свой подход, потому что было сильное давление от теннисных органов. И поэтому это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели бы потерять мейджор, и нам надо это принять. Все равно я благодарна за поддержку, за помощь с проживанием и во многих других вопросах. Мы действительно благодарны за их позицию», – сказала Свитолина.
В прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов.
Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.
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- Світоліна розмовляла в умовних 95% випадків російською мовою (тобто банально не поважала державну мову в Україні, українську);
- їздила на змагання в росію та мала стабільні контакти як з росіянами, так і з про-російськими (про-ватними) громадськими діячами в Україні;
- проживала за межами України, Монако та здається Лондон.
Раптовий інтенсивний патріотизм Світоліної - це, може бути, вимушений та тимчасовий крок.
Такі великі патріоти як Світоліна та Стаховський можуть звернутися не до російських та білоруських спортсменів, які банально грають в теніс, а до керівництва турнірів Grand Slam, ATP та WTA стосовно толерування міжнародного тероризму.