Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. СВЁНТЕК: «Хорошо, что игроков из рф и рб просят обозначить свою позицию»
WTA
01 июля 2023, 21:50 |
705
0

СВЁНТЕК: «Хорошо, что игроков из рф и рб просят обозначить свою позицию»

Польская теннисистка поддерживает руководство Уимблдона

01 июля 2023, 21:50 |
705
0
СВЁНТЕК: «Хорошо, что игроков из рф и рб просят обозначить свою позицию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пока не уверена, какой будет реакция болельщиков на Уимблдоне на выступления игроков из россии и беларуси.

«Мне трудно предсказать, что будут делать зрители. Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и ставит этот вопрос перед игроками, что они думают о войне и кого они поддерживают. Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо, что задают такие вопросы. Я думаю, что все должны быть против войны. Для меня это логично», – сказала Свёнтек.

В прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

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Ига Свёнтек Уимблдон-2023 российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
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