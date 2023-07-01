СВЁНТЕК: «Хорошо, что игроков из рф и рб просят обозначить свою позицию»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пока не уверена, какой будет реакция болельщиков на Уимблдоне на выступления игроков из россии и беларуси.

«Мне трудно предсказать, что будут делать зрители. Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и ставит этот вопрос перед игроками, что они думают о войне и кого они поддерживают. Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо, что задают такие вопросы. Я думаю, что все должны быть против войны. Для меня это логично», – сказала Свёнтек.

В прошлом году британцы не пустили на свои турниры спортсменов из рф и рб, за что мужской и женский туры лишили Уимблдон рейтинговых очков и пригрозили лишить лицензии турниры в Англии, если запрет не отменят. Также LTA была оштрафована на 1,5 миллиона фунтов.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.