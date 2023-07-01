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  4. Руслан РОТАНЬ: «Врачи Челси приезжали к Мудрику, мы все делали правильно»
Молодежные турниры
01 июля 2023, 21:15 |
1245
0

Руслан РОТАНЬ: «Врачи Челси приезжали к Мудрику, мы все делали правильно»

Возможно, игрок выйдет на поле в четвертьфинале Евро

01 июля 2023, 21:15 |
1245
0
Руслан РОТАНЬ: «Врачи Челси приезжали к Мудрику, мы все делали правильно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань подтвердил, что врачи «Челси» приезжали в Румынию, чтобы оценить состояние хавбека Михаила Мудрика.

«Слава богу, он уже вторую тренировку проводит в основной группе, поэтому это нас радует. Сыграет ли он с Францией? Потенциально все могут сыграть. У нас еще есть день, оценим ситуацию, как ребята восстановились. Конечно, с врачами немного пообщаемся и уже в преддверии матча примем решение».

«Да, это правда, что приезжали врачи «Челси». Наши врачи работали вместе с ними. В принципе, врач «Челси» приехал и увидел, что наши специалисты все делают правильно. Это был один день для проверки и знакомства с врачами. Как видите, к счастью, наши врачи за это время поставили Михаила на ноги», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Суспильне спорт
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