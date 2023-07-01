Юбенкс выиграл дебютный турнир АТР, став лучшим на Мальорке

1 июля состоялся финальный матч на травяном турнире АТР 250 на Мальорке (Испания).

В матче за титул американец Кристофер Юбенкс (№77 ATP) в двух сетах одолел Адриана Маннарино из Франции (№43 ATP).

Мальорка. Финал

Кристофер Юбенкс (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:1, 6:4

Для 27-летнего Юбенкса это был первый финал на уровне АТР. С новой недели он дебютирует в топ-50 мирового рейтинга.

Маннарино провел 12-й финал турниров АТР и проиграл в десятый раз.