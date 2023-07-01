ATP01 июля 2023, 20:28 | Обновлено 01 июля 2023, 21:12
86
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Юбенкс выиграл дебютный турнир АТР, став лучшим на Мальорке
Адриан Маннарино проиграл 10 из 12 финалов
01 июля 2023, 20:28 | Обновлено 01 июля 2023, 21:12
86
0
1 июля состоялся финальный матч на травяном турнире АТР 250 на Мальорке (Испания).
В матче за титул американец Кристофер Юбенкс (№77 ATP) в двух сетах одолел Адриана Маннарино из Франции (№43 ATP).
Мальорка. Финал
Кристофер Юбенкс (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:1, 6:4
Для 27-летнего Юбенкса это был первый финал на уровне АТР. С новой недели он дебютирует в топ-50 мирового рейтинга.
Маннарино провел 12-й финал турниров АТР и проиграл в десятый раз.
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