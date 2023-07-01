ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк презентовала теннисную форму, в которой она сыграет на Уимблдонском турнире.

Техническим спонсором создания экипировки является американская компания Wilson.

«Теннисный наряд для побед: одержимо созданный и всегда готовый к идеальному матчу», – сказано в описании от компании-изготовителя.

Отметим, что Костюк стартует на Уимблдоне во вторник матчем против восьмой ракетки мира Марии Саккари.