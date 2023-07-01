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  4. ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
Уимблдон
01 июля 2023, 20:16 |
1523
2

ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне

Марта готова покорять травяной мейджор

01 июля 2023, 20:16 |
1523
2
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк презентовала теннисную форму, в которой она сыграет на Уимблдонском турнире.

Техническим спонсором создания экипировки является американская компания Wilson.

«Теннисный наряд для побед: одержимо созданный и всегда готовый к идеальному матчу», – сказано в описании от компании-изготовителя.

Отметим, что Костюк стартует на Уимблдоне во вторник матчем против восьмой ракетки мира Марии Саккари.

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Марта Костюк Уимблдон-2023 фото lifestyle
Источник Instagram
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Viktor Tsimakouridze
Дівка- вогонь
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Andrey_1992
головне - це спортивна форма
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