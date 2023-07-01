Уимблдон01 июля 2023, 20:16 |
1523
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ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
Марта готова покорять травяной мейджор
01 июля 2023, 20:16 |
1523
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Украинская теннисистка Марта Костюк презентовала теннисную форму, в которой она сыграет на Уимблдонском турнире.
Техническим спонсором создания экипировки является американская компания Wilson.
«Теннисный наряд для побед: одержимо созданный и всегда готовый к идеальному матчу», – сказано в описании от компании-изготовителя.
Отметим, что Костюк стартует на Уимблдоне во вторник матчем против восьмой ракетки мира Марии Саккари.
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