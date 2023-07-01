Испания01 июля 2023, 19:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Сеск Фабрегас завершил карьеру игрока и стал тренером
Испанец решил закончить выступления
01 июля 2023, 19:42 |
833
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Известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры. Минувший сезон игрок провел в итальянской команде «Комо».
36-летний игрок выступал за «Барселону», «Арсенал», «Челси», «Монако» и «Комо». По два раза выиграл АПЛ и Кубок Англии, а также Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Кубок Франции.
В составе сборной Испании провел 110 матчей, выиграл чемпионат мира и дважды Евро.
Фабрегас стал тренером молодежной команды «Комо».
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