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Испания
01 июля 2023, 19:42 |
833
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сеск Фабрегас завершил карьеру игрока и стал тренером

Испанец решил закончить выступления

01 июля 2023, 19:42 |
833
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сеск Фабрегас завершил карьеру игрока и стал тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры. Минувший сезон игрок провел в итальянской команде «Комо».

36-летний игрок выступал за «Барселону», «Арсенал», «Челси», «Монако» и «Комо». По два раза выиграл АПЛ и Кубок Англии, а также Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Кубок Франции.

В составе сборной Испании провел 110 матчей, выиграл чемпионат мира и дважды Евро.

Фабрегас стал тренером молодежной команды «Комо».

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Сеск Фабрегас
Источник The Athletic
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