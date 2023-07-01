ОФИЦИАЛЬНО. Сеск Фабрегас завершил карьеру игрока и стал тренером

Известный испанский полузащитник Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры. Минувший сезон игрок провел в итальянской команде «Комо».

36-летний игрок выступал за «Барселону», «Арсенал», «Челси», «Монако» и «Комо». По два раза выиграл АПЛ и Кубок Англии, а также Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, Кубок Франции.

В составе сборной Испании провел 110 матчей, выиграл чемпионат мира и дважды Евро.

Фабрегас стал тренером молодежной команды «Комо».