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ATP
01 июля 2023, 19:30 | Обновлено 01 июля 2023, 19:41
91
0

Черундоло выиграл престижный травяной турнир в Истборне

Аргентинец ранее никогда столь успешно не играл на этом покрытии

01 июля 2023, 19:30 | Обновлено 01 июля 2023, 19:41
91
0
Черундоло выиграл престижный травяной турнир в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло

1 июля состоялся финал на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).

В матче за титул Франсиско Черундоло из Аргентины (№19 ATP) переиграл американца Томми Пола (№17 ATP).

Истборн. Финал
Франсиско Черундоло (Аргентина) – Томми Пол (США) – 6:4, 1:6, 6:4

Аргентинец выиграл второй титул АТР в карьере и впервые победил на траве. Аргентинцы не побеждали на травяных турнирах с 1995 года.

Томми Пол проиграл второй финал в текущем сезоне. На его счету один титул АТР.

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Томми Пол ATP Истборн Франсиско Черундоло
Источник Sport.ua
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