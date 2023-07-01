Черундоло выиграл престижный травяной турнир в Истборне

1 июля состоялся финал на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).

В матче за титул Франсиско Черундоло из Аргентины (№19 ATP) переиграл американца Томми Пола (№17 ATP).

Истборн. Финал

Франсиско Черундоло (Аргентина) – Томми Пол (США) – 6:4, 1:6, 6:4

Аргентинец выиграл второй титул АТР в карьере и впервые победил на траве. Аргентинцы не побеждали на травяных турнирах с 1995 года.

Томми Пол проиграл второй финал в текущем сезоне. На его счету один титул АТР.