ATP01 июля 2023, 19:30 | Обновлено 01 июля 2023, 19:41
91
0
Черундоло выиграл престижный травяной турнир в Истборне
Аргентинец ранее никогда столь успешно не играл на этом покрытии
01 июля 2023, 19:30 | Обновлено 01 июля 2023, 19:41
91
0
1 июля состоялся финал на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).
В матче за титул Франсиско Черундоло из Аргентины (№19 ATP) переиграл американца Томми Пола (№17 ATP).
Истборн. Финал
Франсиско Черундоло (Аргентина) – Томми Пол (США) – 6:4, 1:6, 6:4
Аргентинец выиграл второй титул АТР в карьере и впервые победил на траве. Аргентинцы не побеждали на травяных турнирах с 1995 года.
Томми Пол проиграл второй финал в текущем сезоне. На его счету один титул АТР.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 30 июня 2023, 16:10 0
Мэдисон Киз вернулась в финал спустя 9 лет
Футбол | 01 июля 2023, 04:12 9
Голкипер ровенской команды рассказал про атмосферу в раздевалке
Футбол | 30.06.2023, 20:40
Футбол | 01.07.2023, 11:19
Футбол | 01.07.2023, 06:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.07.2023, 09:44 16
29.06.2023, 22:51 1
30.06.2023, 13:59 4
30.06.2023, 14:17 14
01.07.2023, 12:19 33
30.06.2023, 12:50 9
Другие виды
29.06.2023, 21:48 1