Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: замена Йовичевича на ван Леувена будет стоить Шахтеру 1,2 млн
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 19:05 |
193
0

Источник: замена Йовичевича на ван Леувена будет стоить Шахтеру 1,2 млн

Компенсации наставнику и Заре

01 июля 2023, 19:05 |
193
0
Источник: замена Йовичевича на ван Леувена будет стоить Шахтеру 1,2 млн
ФК Шахтер. Йовичевич и ван Леувен

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер», который объявил об уходе из команды тренера Игора Йовичевича, выплатит наставнику около 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

А договоренность с «Зарей» о переходе тренера Патрика ван Леувена обойдется клубу еще в 700 тысяч евро.

О подписании контракта с ван Леувеном «Шахтер» еще не сообщил. Ранее ожидалось, что это произойдет в первых числах июля.

По теме:
ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал защитника в аренду в Хорватию
Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена
Шахтер Донецк Игор Йовичевич Заря Луганск Патрик ван Леувен
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Футбол | 30 июня 2023, 20:40 27
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту

Константин Вивчаренко может усилить защиту португальского гранда

Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Футбол | 30 июня 2023, 22:28 1
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?

Фран Соль опубликовал пост в своем Instagram

Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Футбол | 30.06.2023, 18:43
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа
Футбол | 01.07.2023, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал вингера Тимоти Веа
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
Футбол | 01.07.2023, 16:20
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
30.06.2023, 10:00 2
Футбол
Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
30.06.2023, 12:28 16
Теннис
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
30.06.2023, 14:17 14
Футбол
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 33
Футбол
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
01.07.2023, 04:30 6
Теннис
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 23
Теннис
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
29.06.2023, 21:15 4
Футбол
Монфис снялся с Уимблдона-2023
Монфис снялся с Уимблдона-2023
29.06.2023, 16:40
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем