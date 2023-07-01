Украина. Премьер лига01 июля 2023, 19:05 |
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Источник: замена Йовичевича на ван Леувена будет стоить Шахтеру 1,2 млн
Компенсации наставнику и Заре
01 июля 2023, 19:05 |
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер», который объявил об уходе из команды тренера Игора Йовичевича, выплатит наставнику около 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.
А договоренность с «Зарей» о переходе тренера Патрика ван Леувена обойдется клубу еще в 700 тысяч евро.
О подписании контракта с ван Леувеном «Шахтер» еще не сообщил. Ранее ожидалось, что это произойдет в первых числах июля.
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