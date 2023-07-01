Источник: замена Йовичевича на ван Леувена будет стоить Шахтеру 1,2 млн

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Шахтер», который объявил об уходе из команды тренера Игора Йовичевича, выплатит наставнику около 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.

А договоренность с «Зарей» о переходе тренера Патрика ван Леувена обойдется клубу еще в 700 тысяч евро.

О подписании контракта с ван Леувеном «Шахтер» еще не сообщил. Ранее ожидалось, что это произойдет в первых числах июля.