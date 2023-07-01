Футбольный аналитик стал техническим директором ЛНЗ

Футбольный аналитик Андрей Колесник назначен на должность в футбольном клубе ЛНЗ.

Колесник будет работать техническим директором клуба. Сообщается, что в его обязанности входит построение аналитически-скаутского отдела и развитие структуры клуба.

Ранее Андрей Колесник работал тренером-аналитиком харьковского «Металлиста». Многие болельщики футбола знают его как известного ютубера.