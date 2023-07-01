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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 18:36 |
698
0

Футбольный аналитик стал техническим директором ЛНЗ

Андрей Колесник будет работать в черкасском клубе

01 июля 2023, 18:36 |
698
0
Футбольный аналитик стал техническим директором ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Андрей Колесник

Футбольный аналитик Андрей Колесник назначен на должность в футбольном клубе ЛНЗ.

Колесник будет работать техническим директором клуба. Сообщается, что в его обязанности входит построение аналитически-скаутского отдела и развитие структуры клуба.

Ранее Андрей Колесник работал тренером-аналитиком харьковского «Металлиста». Многие болельщики футбола знают его как известного ютубера.

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Андрей Колесник (тренер) ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига
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