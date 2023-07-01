Владимир БРАЖКО: «Украина дважды играла с Францией. Мы никого не боимся»

Хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко оценил предстоящий четвертьфинал Евро-2023 против Франции. Матч состоится 2 июля.

- Вы уже встречались с Францией в отборочном цикле Евро-2023 (U-21). Как себя чувствуете перед новой игрой? Что мы можем ожидать от соперника? Или это будет другая команда?

— Мы играли с ними дважды, полностью знаем эту команду. Они нас тоже хорошо знают. Но я считаю, что у нас уже не та команда, которая была год назад. Мы стали лучше играть, действовать более сконцентрированно. Думаю, что все у нас получится, и будем побеждать.

— Руслан Ротань сказал, что в поединке будут многое решать микродуэли. Кто на вашей позиции среди полузащитников сборной Франции может испортить вам настроение?

– Франция – топ-сборная, где каждый игрок высокого уровня. Но я никого не боюсь, кто бы против меня ни играл. Так же наша команда не боится соперника. Неважно, кто будет играть против меня.